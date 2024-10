Pedrinho não deve permanecer no Santos em 2025

O atacante Pedrinho não deve ter vida longa no Santos. Emprestado ao Peixe pelo Lokomotiv Moscou desde o início deste ano, o jogador não agradou diretoria e comissão técnica na parte técnica e disciplinar. Assim, deve ser um dos primeiros nomes que vai deixar o Alvinegro Praiano em 2025.

É verdade que o jogador viveu uma temporada de altos e baixos. Afinal, ele começou o ano como titular, mas perdeu a vaga para Otero. Apesar de boas atuações na fase final do Estadual, especialmente na semifinal, o jogador não conseguiu manter a titularidade. Já na Série B, conviveu não só com um desempenho ruim, mas também com as lesões e não conseguiu engatar uma sequência.

Outro fator que prejudicou Pedrinho foi a concorrência. Afinal, além dos titulares Guilherme e Otero, o Peixe também trouxe outros jogadores para o setor como Laquintana e Billy Arce. Além disso, o técnico Fábio Carille vem optando por repetir as formações nesta reta final de Série B, para dar entrosamento à equipe.

Na primeira rodada da Série B, Pedrinho marcou um dos gols da vitória sobre o Paysandu após entrar no segundo tempo, mas uma lesão no púbis o afastou de várias partidas. Ao retornar, acabou brigou com alguns companheiros de elenco e quase deixou o clube, mas decidiu ficar.

Pedrinho disputou até aqui 29 jogos com a camisa santista, com dois gols e três assistências. Ele gerou muita expectativa no início do ano, mas nunca conseguiu entregar o que era esperado do jogador.

