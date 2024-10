Após três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tentará nesta quinta-feira (3), sair novamente da zona de rebaixamento. Seu rival é o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada. A Raposa tenta quebrar o jejum de 12 anos sem vencer o adversário no Rio de Janeiro. A Voz do esporte fará a cobertura desta partida e a Jornada Esportiva começa às 20hm com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.