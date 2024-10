CBF confirma data para jogo atrasado entre Internacional e Flamengo

O Internacional tomou conhecimento de nova data do seu último compromisso atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a CBF anunciou, nesta quinta-feira (03/10), que o confronto da equipe com o Flamengo vai ocorrer em 30 de outubro, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Vale relembrar que o embate válido pela 17ª rodada da Série A foi adiado por conta da tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul.

O Colorado terá mais três compromissos no Campeonato Brasileiro antes de cumprir esta partida atrasada. No caso, com Corinthians, GreNal e Atlético, respectivamente. A equipe conseguiu engatar oito jogos de invencibilidade e a depender dos resultados desses embates, o duelo com o Flamengo pode permitir que o Inter consiga entrar na zona de classificação para a Libertadores.

Vale ressaltar que a CBF já havia afirmado que a partida ocorreria no fim de outubro. A entidade definiu a nova data depois de identificar um espaço no calendário do Rubro-Negro, com a eliminação na Libertadores. Afinal, o adversário divide suas atenções entre a Série A e as semifinais da Copa do Brasil. Já o Internacional centraliza suas atenções apenas no Campeonato Brasileiro.

Internacional terá mudanças no meio de campo para duelo com o Corinthians

O técnico Roger Machado não terá o volante Fernando para o compromisso com o Corinthians, no próximo sábado (05/10), na Neo Química Arena. Afinal, o experiente meio-campista cumprirá suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo. Caso estivesse apto neste cenário, ele seria dúvida, já que alegou incômodos no tornozelo direito. Assim, com as atividades do treinamento da última quarta-feira (02), o substituto deve ser Rômulo.

O confronto com o Corinthians, pela 29ª rodada da Série A, ocorre no próximo sábado (05), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Vale relembrar que o Inter encontra-se na sétima colocação, com 45 pontos e apenas esse compromisso com o Flamengo atrasado.

