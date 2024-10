Penhoras superam valor de venda da mansão, e Cafu não deve receber dinheiro de leilão

A mansão de Cafu, arrematada em leilão pela metade do preço de avaliação, sofreu mais duas penhoras desde quarta-feira (2). A soma dos bloqueios, aliás, superam o valor da venda do imóvel: R$ 20,2 milhões. O pentacampeão perdeu a propriedade devido a uma dívida que supera R$ 11 milhões com a Vob Cred Securitizadora.

O Banco Industrial – junto aos advogados – já conseguiram arrecadar R$ 1,5 milhão no processo que originou o leilão. No entanto, as penhoras mencionadas fazem parte de uma série de ações contra Cafu e que ultrapassam o valor total de R$ 15 milhões. Sendo assim, o ex-jogador ficaria sem qualquer ‘trocado’ da venda da mansão.

Nesta quarta-feira (3), por exemplo, outro advogado conseguiu um desbloqueio de R$ 855 mil no mesmo processo que originou o leilão. Se contabilizarmos todos bloqueios, somados à dívida original (algo em torno de R$ 11,5 milhões, com juros e correções), o valor ultrapassa a quantia alcançada com o leilão da mansão.

Procurado, Cafu, por meio de sua equipe jurídica, afirma que confia num recurso que busca anular o leilão e que ainda será julgado.

Mansão de Cafu

A propriedade fica localizada na cidade de Barueri, no luxuoso condomínio Alphaville Residencial 2 e tem 3.229 m² de área construída. O condomínio custa algo em torno de R$ 4.500, enquanto o IPTU mensal é de R$ 2.708,49.

Dividida em quatro andares e composta por seis suítes, a parte interna da mansão ainda conta com banheiras e varandas por cômodos, além de uma sala de cinema e outra de troféus. Na mesma linha requintada, a área externa tem churrasqueira gourmet, duas piscinas (uma ao redor da casa e outra coberta), quadra de Society, salão de jogos e sauna.

