Nesta quinta-feira (3/10), o Criciúma recebe o Atlético-GO, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada do Brasileirão. As equipes estão na parte de baixo da tabela, e o confronto vale muito para fugir do Z4. O time de Santa Catarina está na 14ª posição, com 32 pontos, enquanto o Dragão amarga a lanterna do campeonato, somando 21. A Voz do Esporte transmite esta partida, iniciando a sua transmissão a partir das 17h30. A narração será de Elder Vieira.