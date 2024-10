Barboza, do Botafogo, rebate indireta de Braithwaite, do Grêmio

Enquanto os times se preparam para a rodada 29 do Campeonato Brasileiro, o atacante Braithwaite, do Grêmio, e o zagueiro Barboza, do Botafogo, andaram se estranhando no Instagram.

Quem começou a treta foi o jogador dinamarquês do Tricolor. Ele postou foto de uma dividida com Barboza, alegando que recebeu um “take down” (golpe do UFC). Na imagem, ele aparece desabando diante da mastodôntico defensor da equipe carioca.

O futebolista nórdico não parou por aí e marcou o lutador de jiu-jitsu Charles do Bronx, a quem pediu umas dicas para sair-se melhor no próximo encontro com o xerife alvinegro.

“Irmão, pode me ensinar a melhorar o meu jiu-jitsu?”, solicitou Braithwaite.

Porém, Barboza, ao tomar conhecimento dos queixumes de seu adversário, não o deixou sem resposta. O grandalhão argentino postou uma foto na qual manda Braithwaite se levantar do gramado e seguir o jogo. Ao contrário do rival, o beque do Glorioso não publicou nenhuma legenda.

No encontro explosivo entre os dois, Botafogo e Grêmio empataram em 0 a 0, no último sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela jornada passada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Dias depois, houve outra polêmica. Antônio Brum, vice de futebol do clube gaúcho, atacou John Textor e Vitinho, sócio majoritário e lateral-direito do Mais Tradicional, respectivamente. Contudo, horas depois, recuou ao levar uma chamada do magnata norte-americano.

