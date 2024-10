Confira os números de Coutinho contra o Atlético-MG

O meia Philippe Coutinho teve o que foi sua melhor atuação desde que voltou ao Vasco, na última quarta-feira (2), diante o Atlético-MG. O craque marcou o gol único do Cruz-Maltino no revés por 2 a 1, na Arena MRV, em jogo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Mesmo que derrotado, o time carioca teve bons momentos na partida. Muito por conta, é claro, do camisa 11, que ainda acredita na classificação. Veja então alguns dos números de Coutinho no duelo contra o Galo.

Titular pela segunda partida seguida, Coutinho iniciou como um legítimo camisa 10, atuando à frente dos volantes e atrás do atacante. Situado em posição central, ele ajudou o Vasco a dominar o meio-campo nos minutos iniciais do duelo. Não à toa, logo aos 14′, o craque abriu o marcador com um golaço na Arena mineira.

O Cruz-Maltino seguiu ainda alguns minutos com o controle da partida, com Coutinho no centro das ações. Na etapa final, porém, cansou, a ponto de dar lugar a Dimitri Payet. O camisa 11 esteve em campo, então, por 66 minutos, contribuindo com 26 passes certos, um passe chave, dois dribles e quatro faltas sofridas.

Números de Coutinho contra o Atlético-MG

Minutos – 66

Gols – 1

Toques – 44

Passes certos – 26/32 (81% de acerto)

Passes-chave – 1

Chutes a gol – 1

Dribles tentados/conseguidos – 2/2 (100%)

Faltas sofridas – 4

