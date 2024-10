Fernando tem lesão na panturrilha e vira dúvida no Inter para o Gre-Nal

O Inter recebeu uma notícia ruim nesta quinta-feira (3). O volante Fernando teve diagnosticado uma lesão muscular na panturrilha direita. Ele já não enfrentaria o Corinthians no próximo sábado (5) por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Agora, passa a ser dúvida para o Gre-Nal do dia 19 de outubro, no Beira-Rio.

Apesar de o departamento médico do Inter não confirmar a lesão e o tempo de recuperação, o jogador deve ficar fora de dez a 15 dias, segundo o “ge”. Assim, a participação no Gre-Nal não está confirmada.

Fernando sentiu dores na panturrilha direita no triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, no último domingo. Na ocasião, foi atendido pelos médicos e deixou o campo para a entrada de Rômulo. Como estava pendurado, retardou sua saída do gramado e levou o terceiro amarelo, ficando suspenso para o duelo contra o Corinthians.

O técnico Roger Machado deve colocar Rômulo em seu lugar na Neo Química Arena, no sábado. Dessa forma, o jogador segue tratamento para estar à disposição no clássico contra o Grêmio.

Fernando junta-se a outros companheiros no departamento médico do Inter. Agustín Rogel e Borré têm lesão muscular na coxa esquerda e não enfrentam o Timão. Contudo, o Colorado trabalhar para ter a dupla no Gre-Nal. Já Mercado rompeu os ligamentos do joelho e não atua mais nesta temporada.

Roger Machado comanda mais um treino nesta sexta-feira antes de viajar para São Paulo. O Inter é o sétimo colocado no Brasileirão, com 45 pontos.

