Palmeiras cita ‘surpresa’ após casa de apostas ser barrada pelo governo

O Palmeiras se surpreendeu com a situação da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time feminino. A empresa, no momento, está impossibilidade de atuar no Brasil. Assim, o departamento jurídico do clube já começa a se movimentar e acompanha os desdobramentos.

A empresa é uma das investigadas da operação “Integration”, da Polícia Civil de Pernambuco. A ação teve como alvo uma organização criminosa que movimentou quase R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A Esportes da Sorte não estava na primeira relação, nem na lista atualizada das casas apostas aptas.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou recentemente que a Esportes da Sorte cumpria “rigidamente” os compromissos com o clube. A informação de que o Ministério da Fazenda não autorizou a casa de apostas a atuar gerou surpresa na diretoria alviverde.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com surpresa a informação sobre a ausência da empresa Esportes da Sorte, patrocinadora da equipe feminina do clube, na lista de bets autorizadas a operar no Brasil. Nosso Departamento Jurídico está cuidando do caso”, em nota

Acordo entre Palmeiras e Esportes da Sorte

Além da casa de apostas patrocinar o futebol feminino, ativações em jogos do time masculino como mandante, por meio de placas de LED e backdrops, além de ações nas redes sociais e no site do clube. O Palmeiras, afinal, recebe R$ 18,5 milhões.

A empresa, afinal, sinalizou uma possibilidade de entrar na concorrência pelo masculino, mas não chegou a discutir números com o marketing e fechou com o Corinthians, que também monitora o caso com seu departamento jurídico.

A Esportes da Sorte, aliás, diz ter cumprido com todas as exigências para operar no Brasil e alega que está em contato com o Governo para regularizar a sua situação.

