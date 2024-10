Odair Hellmann e Steven Gerrard discutem em jogo pelo Saudita

Uma cena inusitada aconteceu no Campeonato Saudita. O clima esquentou durante Al-Ettifaq e Al-Raed, nesta quinta-feira (3), em partida válida pela sexta rodada da competição. Aos 18 minutos do primeiro tempo, os técnicos Odair Hellmann e Steven Gerrard tiveram uma discussão acalorada em campo.

Coisas que só o Sauditão pode proporcionar: Odair Hellmann x Steven Gerrard. [image or embed] — Central do Arabão (@centraldoarabao.bsky.social) October 3, 2024 at 3:53 PM

Os treinadores bateram boca enquanto gesticulavam de forma exaltada. O bandeirinha e o quarto árbitro interviram na briga e separaram os dois treinadores, que retornaram para suas áreas técnicas. Gerrard ainda saiu apontando o dedo para Hellmann enquanto xingava o brasileiro.

Odair explicou a confusão. Ele afirmou que cobrou fair play de Gerrard no início do jogo entre Al-Raed e Al-Ettifaq, pelo Sauditão. O Raed de Hellmann, aliás, venceu por 1 a 0. O técnico inglês não gostou da cobrança, e uma forte discussão se iniciou.

“Ele [Gerrard] está sendo muito cobrado pelo investimento que foi feito desde o ano passado de milhões para o time dele. E hoje eles perderam para nós com oito estrangeiros. Nós ficamos com três e com cinco meninos em campo. Ele estava enlouquecido. Eu cobrei fair play dele no primeiro tempo e ficou bravo. Falei que o fair play era só com benefício para o seu umbigo. E que não precisavam dessa postura, era só jogar melhor pois não há comparação de investimento entre as equipes”, disse Odair.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.