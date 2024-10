Vai encarar? Jogador do Arsenal ‘se assusta’ com Conor McGregor

Um vídeo publicado pelo lutador irlandês Conor McGregor exibe o jogador Bukayo Saka, do Arsenal, ‘na mira’ do ex-UFC. Mas tudo não passou de uma brincadeira durante uma visita do polêmico atleta de 36 anos ao Emirates Stadium, estádio da equipe londrina.

McGregor encontrou alguns atletas dos Gunners após a vitória em cima do PSG, em jogo válido pela Champions League, na última quarta-feira (02). Em um dos registro feitos pelo irlandês, ele solta alguns golpes na direção de Saka. O inglês, ciente do ‘perigo’, logo se afasta. Declan Rice foi outro jogador que interagiu com o lutador.

Em outro vídeo, o ex-UFC, que é torcedor do Manchester United, exibiu um pouco de sua habilidade com a bola no pé. Ele também mostrou a visão do camarote em que acompanhou a vitória dos donos da casa sobre os franceses.

Conor McGregor é considera um dos maiores nomes do MMA de todos os tempos. O irlandês conquistou o cinturão em duas categorias diferentes: peso-pena e peso-leve. Ele não luta desde 2021, quando quebrou a perna no octógono numa luta com Dustin Poirier.

Em junho, o polêmico atleta lutaria com Michael Chandler pelo peso-médio, mas uma lesão no pé o tirou da luta e adiou o retorno. Em princípio, a previsão é que isso ocorra em 2025.

Confira o vídeo do momento entre Saka e McGregor:

