Amazonas x Novorizontino: escalações, onde assistir e arbitragem

Amazonas e Novorizontino medem forças nesta sexta-feira (4/10), às 21h30, na Arena Amazônia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Onça Pintada está na 11°ªcolocação, com 39 pontos e no meio da tabela. Contudo, não sabe se ainda vai sonhar com uma vaga no G4 ou fugir do Z4 nesta reta fina de competição. Já o time do interior de São Paulo é apenas o líder do torneio de pontos corridos e busca a vitória para se manter no sonho de um acesso inédito e do título nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Amazonas

O Amazonas foi derrotado pela Chapecoense na última rodada, permanecendo com 39 pontos, e não sabe pelo que vai lutar nesta reta final de Série B. Afinal, o time está a oito pontos do G4, mas também a nove da zona de rebaixamento. Contudo, por ser seu primeiro ano na Série B, seu principal objetivo é a permanência. Assim, para a partida contra o líder, o técnico Rafael Lacerda não terá nenhum desfalque por lesão e terá, portanto, força máxima para o embate.

Como chega o Novorizontino

Em contrapartida, o Novorizontino segue vivendo um sonho. Afinal, líder da Série B, com 54 pontos, a equipe está cada vez mais perto do acesso e, quem sabe, de um título nacional histórico. Contudo, para o embate, o técnico Eduardo Baptista terá alguns desfalques. Marlon e Reverson estão fora por conta de suspensão. Além disso, César Martins segue no departamento médico e ainda não reúne condições para jogar. Assim, Marllon deve assumir a vaga no meio de campo, enquanto a lateral esquerda ainda é uma incógnita.

AMAZONAS X NOVORIZONTINO

Série B-2024 – 30ª rodada

Data e horário: 04/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

AMAZONAS: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro (Sidcley); Cauan Barros, Erick Varão, Rafael Tavares e Ênio; Matheus Serafim e Luan Silva. Técnico: Rafael Lacerda.

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Dudu e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Rodrigo Nunes De Sá (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.