STJD suspende árbitro de jogo entre Fluminense e São Paulo

A 5ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgou, nesta quinta-feira, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que apitou Fluminense x São Paulo. Ele pegou pena mínima e foi suspenso por 15 dias, por unanimidade. A punição vale somente para competições nacionais.

Em depoimento nesta quinta-feira, Zanovelli afirmou que houve falha de comunicação, e não da regra. Ele, aliás, salientou que pelo calor do jogo errou ao falar com o VAR.

“Não houve falha (da regra), mas eu poderia ter melhorado minha comunicação, ela é para todos. Eu deveria ter dito: “Eu autorizei”. Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem a adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de Justiça eu não poderia negar”, disse o árbitro do jogo.

Zanovelli foi denunciado por infringir o artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre “deixar de observar as regras da modalidade”. A pena prevista era de 15 a 120 dias de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 1.000.

Houve, porém, uma desclassificação para o artigo 261-A, sobre “deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas a sua função”. A pena prevista é de suspensão de quinze a noventa dias. Zanovelli, portanto, pegou pena mínima.

O caso

O árbitro validou um gol do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no dia 1º de setembro. Na ocasião, Zanovelli deu vantagem ao Tricolor após uma falta de Calleri em Thiago Santos, mas, na sequência, ignorou que o zagueiro Thiago Silva tocou com a mão na bola. O atleta achou que a infração tinha sido sinalizada e cobrou a falta. Logo em seguida, Kauã Elias fez o primeiro gol.

