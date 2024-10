Corinthians só empata com Boca na estreia pela Libertadores Feminina

O Corinthians teve uma estreia amarga na Libertadores Feminina, nesta quinta-feira. Com pouca inspiração, as Brabas ficaram apenas no empate sem gols com o Boca Juniors, em duelo pela primeira rodada do Grupo A da competição que está sendo disputada no Paraguai.

As argentinas apostaram em um estilo de jogo físico, subindo a marcação e dificultando a criação das Brabas. No entanto, na última etapa, o Corinthians cresceu em campo, conseguindo mais aproximações e mostrou sinais de reação, mas não conseguiu aproveitar as chances.

No segundo tempo, o Corinthians teve uma atuação mais condizente com suas capacidades, mas as finalizações não estiveram calibradas. Gabi Portilho exigiu grande defesa de Oliveros e Zanotti carimbou a trave do Boca, mas as outras conclusões de jogadas das Brabas deixaram a desejar.

Com o resultado, a equipe de Lucas Piccinato soma apenas um ponto na rodada e agora tem mais dois jogos para tentar se recuperar na competição. Somente os dois melhores times de cada grupo avançam para as quartas de final.

Agora, o Corinthians retorna a campo no domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Adiffem, da Venezuela. Por outro lado, o Boca Juniors encara o Libertad, do Paraguai, na mesma data, mas às 21h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.