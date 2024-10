Flamengo: affair de Gabigol mostra torcida na Copa do Brasil

Em sua volta como titular do Flamengo na Copa do Brasil, o atacante Gabigol recebeu um apoio especial fora de campo. A modelo e empresária Thaisa Carvalho, apontada como affair do jogador, vestiu a camisa do Rubro-Negro e fez uma publicação mostrando sua torcida durante a última quarta-feira (02).

Antes do jogo contra o Corinthians, válido pela semifinal, Thaisa mostrou confiança na vitória da equipe carioca.

“Hoje é dia, em. Cheguei em casa, já estou trajada com meu manto da sorte, meu pai que é pé quente já se encontra no Maracanã, então fico um pouco mais tranquila, e o nosso técnico é o Filipinho. Não tem como dar errado!”, publicou a modelo.

E a torcida de Thaisa deu certo, já que o Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã. Gabigol, inclusive, teve uma boa atuação e chegou a marcar um gol. Porém, o lance acabou anulado por impedimento após revisão do VAR.

Gabigol e Thaisa juntos?

Os rumores sobre um possível relacionamento entre Gabigol e Thaisa tiveram início após uma publicação do cantor Jorginho Farias com Dhiovanna Barbosa e Thaisa. Na legenda, o músico citou “irmã e cunhada”, o que gerou um burburinho entre os fãs do atacante. O jogador e a modelo, inclusive, também interagiram em fotos dela. Em junho, a relação teria engrenado após o término do camisa 99 com a influenciadora Julia Rodrigues, com quem se relacionava, sem muito compromisso, desde o ano passado.

Na comemoração de aniversário de 28 anos de Gabigol, em setembro, Thaisa passou a maior parte do tempo próxima ao palco e ganhou uma atenção especial do jogador. A situação gerou olhares dos presentes, que perceberam o clima entre os dois.

Quem é Thaisa Carvalho?