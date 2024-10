Ramón Díaz, técnico do Corinthians sofre derrota fora de campo: entenda

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, não vive uma boa fase. Ele perdeu a partida inicial da Copa do Brasil contra o Flamengo e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Além disso, o argentino enfrentou um revés fora dos campos: expropriaram um terreno de 100 hectares que lhe pertencia.

A decisão aconteceu nesta quinta-feira (3), pela Câmara de Deputados da província de La Rioja, onde Ramón Díaz nasceu, localizada a mil quilômetros de Buenos Aires, segundo a imprensa argentina.

Teresita Luna e outros vizinhos do terreno alegam que venderam as terras a Ramón Díaz em 2003 por um preço irrisório, com a promessa de desenvolvimento local e geração de empregos. No entanto, ele não cumpriu o prometido. A antiga propriedade do técnico do Corinthians tem tamanho equivalente a 92,5 campos de futebol.

Quanto ao Corinthians, o próximo compromisso de Ramón Díaz será no sábado, contra o Inter, às 19h, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.

