Santos goleia Always Ready e estreia com o pé direito na Libertadores Feminina

O Santos teve uma estreia de encher os olhos nesta quinta-feira (3), na Libertadores Feminina. Diante das bolivianas do Always Ready, a equipe alvinegra não poupou gols: fez 5 a 0 em duelo pela primeira rodada do Grupo B do torneio continental, que ocorre no Paraguai.

Assim, o clube brasileiro inicia com sucesso a reconstrução do futebol feminino e sonha com o retorno aos tempos áureos do time. Recentemente rebaixado no Brasileirão, a equipe praiana busca a redenção na Libertadores, competição a qual foi a primeira bicampeã.

Com o resultado, o Santos larga com o pé direito na Libertadores. Apesar dos mesmos três pontos do Olimpia (PAR), que derrotou o Colo Colo (CHI) no outro jogo do Grupo B, as brasileiras assumem a liderança pelo critérios de desempate. Somente os dois melhores times de cada chave avançam para as quartas de final.

Como foi a fácil vitória do Santos

O triunfo no Estádio Ypané começou com um gol logo aos 14 segundos de jogo, quando a atacante Thaisinha aproveitou erro de marcação das bolivianas. Cinco minutos depois , coube a Suzane Pires balançar a rede em lance similar ao do primeiro gol. As brasileiras, a partir daí, reduziram o ritmo, mas evitando sofrer sustos. Ainda assim, Ketlen anotou o terceiro gol antes do intervalo, após falha da goleira Valencia.

O panorama não mudou muito no segundo tempo. Logo no começo, o Santos ampliou com Day Silva, que completou de cabeça após cobrança de escanteio. Pouco depois, Ketlen fechou a conta em mais um cabeceio. Com o 5 a 0 no placar, o técnico Caio Couto promoveu as cinco mudanças e rodou o elenco.

As Sereias foram a campo com Karen Hipólito; Leidiane, Camila Martins e Day Silva; Nath Pitbull, Karla Alves (Laura Valverde), Larissa Vasconcelos e Suzane Pires (Júlia); Ketlen (Paola), Carol Baiana (Nath Fabem) e Thaisinha (Yamila Rodríguez).

Próximos jogos

As santistas voltam a campo no domingo, às 21h (de Brasília), quando enfrentam as chilenas pela segunda rodada. Mais cedo, o Always Ready desafia as donas da casa.

