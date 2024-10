Fluminense tem dois desfalques certos para clássico com o Flamengo

Após três derrotas consecutivas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã. Assim, a equipe carioca deixou a zona de rebaixamento, de forma momentânea, e terá mais tempo para trabalhar visando o clássico com o Flamengo, na 30ª rodada, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília).

Por outro lado, o técnico Mano Menezes não poderá contar com, pelo menos, dois jogadores no duelo com o arquirrival. Tratam-se do lateral-esquerdo Marcelo e do atacante Keno, que estão suspensos. A tendência é que Diogo Barbosa e Kevin Serna sejam os substitutos.

Agora, com a Data Fifa, o Tricolor terá alguns dias de trabalho para a reta final do Campeonato Brasileiro. Para isso, o foco será também na recuperação de alguns atletas, como Thiago Silva, que lesionou o calcanhar esquerdo, e Nonato, que fraturou o nariz e passou por uma cirurgia. Germán Cano, por sua vez, voltará de suspensão.

Ainda neste mês, o time mede forças com o Athletico-PR, dia 22, às 19h30,em um jogo válido pela 17ª rodada, atrasado em virtude da participação do Furacão na Sul-Americana. Serão, portanto, três jogos seguidos no Maracanã, com a força da torcida.

O Tricolor de Laranjeiras fecha o mês em Salvador, diante do Vitória, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, dia 26, às 16h30. Por fim, os comandos do técnico Mano Menezes terão que torcer contra a equipe baiana e o Corinthians nesta rodada, para seguir fora do Z4.

