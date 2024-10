Fifa arca com salários de Pedro, e Flamengo tenta acordo com CBF para evitar prejuízo; entenda

A entidade máxima do futebol ativou o “The FIFA Club Protection Programme (programa de proteção aos clubes)” no caso de Pedro e assumiu os salários do jogador do Flamengo até a recuperação da grave lesão no joelho. Agora, o Rubro-Negro tenta um acordo com a CBF para os vencimentos referentes aos direitos de imagem do artilheiro – que representa cerca de 40% da remuneração total do artilheiro. O atacante deu início à fisioterapia nessa segunda-feira (1º), mas só retorna aos gramados em 2025.

As remunerações de jogadores no Brasil normalmente são divididas entre CLT, que costuma representar 60% do valor, e direito de imagem. O Flamengo pretende negociar com a CBF justamente esses outros 40% para evitar prejuízo durante a recuperação do atleta, visto que a Fifa cobre apenas os custos que constam na carteira de trabalho.

Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da Seleção, no dia 4 de setembro. O atacante passou por cirurgia no dia 13, retirou os pontos na semana passada e iniciou à fisioterapia no Ninho do Urubu na segunda-feira (1).

Programa da Fifa

A Fifa aciona o programa de proteção para casos com período máximo de cobertura de 365 dias. O Flamengo também teve direito ao auxílio por se tratar de uma lesão com estimativa de oito meses para recuperação. Ou seja, se tudo correr como planejado o Rubro-Negro voltará a arcar com os custos de Pedro em maio.

O Programa da Fifa de Proteção aos Clubes tem como teto diário o pagamento de 20,5 mil euros (R$ 127,8 mil) por atleta. O embolso máximo por ano para um jogador individualmente é de 7,5 milhões de euros (R$ 46,77 milhões).

Flamengo responsabiliza CBF

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, responsabilizou a CBF pelo excesso de carga de treinamento no caso de Pedro, que havia deixado o DM do clube dias antes de se apresentar à Seleção. O artilheiro ainda estava machucado quando teve seu nome anunciado na convocação de Dorival Júnior à época.

“O Pedro vinha de uma lesão, na verdade teve um jogo que ele jogou, mas e aí a gente o libera para a Seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão”, disse à “TNT Sports”.

Pedro havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória sobre o Bolívar no Maracanã, por 2 a 0, pela Libertadores. O artilheiro retornou aos gramados duas semanas depois, na derrota para o Corinthians, no dia 1 de setembro – às vésperas da apresentação à CBF. Ele atuou como titular e, inclusive, marcou o único gol rubro-negro no revés por 2 a 1, na Neo Química Arena.

