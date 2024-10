Alex Sandro sente desconforto e não enfrenta o Bahia

O Flamengo informou, no início da tarde desta sexta-feira (4), que Alex Sandro não enfrenta o Bahia. O lateral-esquerdo, que marcou na vitória contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, sentiu um desconforto na coxa direita e não segue com a delegação para Salvador. O Rubro-Negro encara o Tricolor de Aço no sábado, às 19h (de Brasília).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu”, comunicou o Flamengo.

Desde sua chegada ao Flamengo, Alex Sandro disputou cinco jogos com a camisa rubro-negro. Aliás, ficou fora apenas contra o Grêmio, quando o time carioca jogou com o time reserva.

Sem o titular, o técnico Filipe Luís vai escalar Ayrton Lucas na lateral esquerda.

