Zico opina sobre Neymar no Flamengo e defende titularidade do atacante na Seleção

Não é de hoje que o flerte entre Flamengo e Neymar divide opiniões de torcedores de todas gerações. Há quem ache que o astro já “deu o que tinha que dar” e, em contrapartida, há quem torça de forma categórica por um acordo nos próximos anos. Entre os rubro-negros entusiastas da contratação encontra-se o maior deles: Zico.

Convidado do quadro “O Brabo Tem Nome”, do Canal GOAT, Zico falou sobre a possibilidade de Neymar um dia vestir as cores do Flamengo. O assunto veio à tona quando o apresentador do programa, Chico Pedrotti, questionou o maior ídolo da história rubro-negra sobre as chances do astro voltar a performar em grande estilo na Seleção Brasileira após a grave lesão no joelho.

“Tomara que sim (jogar no Flamengo). Tomara! Seria bom, hein? Tem gente que fala (que ele vai jogar um dia). Eu gostaria muito. Ele veio jogar o Jogo das Estrelas, já botei ele em contato com a torcida, então já sabe como é o clima (risos)”, respondeu Zico.

Zico aposta em Neymar

O nome do astro do Al-Hilal, que ainda se recupera da lesão mais grave da carreira, surgiu quando a Seleção Brasileira estava em pauta na entrevista. Chico Pedrotti questionou se Zico ainda acreditava nas possibilidades de Neymar performar em grande estilo e, quem sabe, conquistar a Copa do Mundo 2026 para o Brasil.

“Tomara. Me considero otimista, tenho esperança que o Neymar volte e volte bem, que classifique o Brasil e seja o melhor da Copa do Mundo. Só posso acreditar, né? Adoro ele. Acho que Deus deu um futebol maravilhoso para ele, então tomara que realmente consiga voltar bem. Ele sabe o problema que sofreu agora, sabe que vai ser tudo diferente e que ele não pode fazer tudo mais. Uma lesão dessa muda tudo, às vezes até o jeito de jogar tem que mudar, para se precaver”, e continuou:

“Musculação para ele vai se tornar o mesmo que escovar os dentes, não pode mais parar senão a musculatura murcha e traz problema. Então, às vezes tem que mudar o jeito de jogar e evitar contato, por exemplo. Gostaria de ver o Neymar tendo essa possibilidade de chegar bem na Copa do Mundo e quem sabe ajudar o Brasil. É disparado o maior nome da geração. É titular absoluto na Seleção, tem que jogar”.

Por fim, Zico disse que não voltaria com a braçadeira ao astro: “Capitão eu tenho minhas dúvidas. Não é porque é o melhor jogador, que tem que ter a faixa. Tem que ver as atitudes perante os companheiros, a comissão, os adversários… Acho que se tirar essa responsabilidade dele e deixá-lo só jogando futebol, ele pode ser mais útil para nós”.

Neymar no Flamengo

O astro do Al-Hilal cita o Flamengo desde os tempos em que ainda defendia o Barcelona. A última manifestação de Neymar sobre a chance de defender o clube ocorreu em junho, quando esteve no Maracanã para acompanhar a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, pelo Brasileirão. Na ocasião, o atacante elegeu o Rubro-Negro como seu ”segundo time do coração”.

“Sempre falei isso (que quero jogar no Flamengo). Óbvio que o Flamengo é o meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei (se um dia jogará no Flamengo), isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Al-Hilal, ainda estou por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe”, disse Neymar à FlaTV.

Neymar acompanhou o jogo dos camarotes a convite de Gabigol – seu ex-cunhado e amigo pessoal. “Ele falou para eu vir vê-lo jogar. Então vim prestigiar, não só ele, mas tenho outros amigos aqui no Flamengo também”.

