Alex Telles, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira

Alex Telles, jogador do Botafogo, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira na Data-Fifa de outubro. O lateral-esquerdo irá ocupar a vaga de Guilherme Arana, do Atlético, cortado por conta de lesão muscular na coxa esquerda.

“Recebemos o comunicado da lesão do atleta Guilherme Arana, do Clube Atlético Mineiro. Sendo assim, nós convocamos o atleta Alex Telles, do Botafogo de Futebol e Regatas”, disse o técnico Dorival Júnior.

A Canarinho vai enfrentar o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias. A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).

