Seleção Brasileira jogará partida das Eliminatórias em Salvador

A CBF informou que o Brasil jogará a partida contra o Uruguai, no dia 19 de novembro, pelas Eliminatórias, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Esse, aliás, será o último jogo da Seleção neste ano. Anteriormente, na mesma Data-Fifa, a Canarinho vai até à Venezuela enfrentar a seleção local.

Para o jogo contra os uruguaios, a CBF ficará responsável pela Fonte Nova com 20 dias de antecedência. Assim, a expectativa é que o gramado esteja em plena condição para o jogo.

“A CBF agradece o apoio do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, do gerente de operações do estádio, Antônio Botelho, e do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima. Salvador cumpre todas as exigências feitas pela CBF para a realização da partida, como centros de treinamentos de alto padrão, rede hoteleira e uma das maiores malhas aéreas para atender torcedores e delegações”, publicou a entidade.

Último jogo da Seleção no estádio

A última vez em que a Seleção Brasileira jogou na Arena Fonte Nova foi em 2019, quando empatou com a Venezuela por 0 a 0.

O estádio já foi palco de outros jogos da Canarinho, como a vitória por 4 a 2 contra a Itália em 2013, pela Copa das Confederações. Aliás, também teve triunfo diante da Dinamarca por 4 a 0 em 2016, nos Jogos Olímpicos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.