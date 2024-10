Real Madrid x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragem

Os atuais campeões estão de volta ao Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (5), o Real Madrid recebe o Villarreal às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 9ª rodada da LaLiga. As equipes se enfrentam em confronto direto pela vice-liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming)

Como chega o Real Madrid

O clube merengue vive seu pior momento na temporada. Isto porque o Real Madrid perdeu para o Lille na segunda rodada da fase de liga da Champions, além do empate na última rodada do Campeonato Espanhol.

Contudo, o Real é o atual vice-líder com 18 pontos, três a menos que o Barcelona e apenas um acima do adversário deste sábado.

Para enfrentar o Villarreal, o Real Madrid segue sem poder contar com o goleiro Courtois, lesionado. Além disso, Éder Militão virou dúvida na equipe após sentir dores musculares na partida contra o Lille. Porém, Rodeygo e Mbappé, poupados no último jogo, podem voltar ao time titular.

Por fim, David Alaba, Dani Ceballos e Brahim Díaz seguem como desfalques no departamento médico do clube.

Como chega o Villarreal

Por outro lado, o Submarino Amarelo faz um bom início de temporada e briga na parte de cima da tabela do Espanhol. No momento, a equipe é a terceira colocada, com 17 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona. Ao mesmo tempo, o Villarreal pode assumir a vice-liderança em caso de vitória neste confronto direto diante do Real Madrid.

No entanto, o Villarreal terá uma série de desfalques para o jogo deste sábado. Willy Kambwala, Gerard Moreno, Juan Foyth e Alfonso Pedraza são desfalques confirmados, enquanto Denis Suárez e Ayoze Pérez, vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com 6 gols, são tratados como dúvidas na escalação do técnico Marcelino García Toral.

Real Madrid x Villarreal

9ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 05/10/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Villarreal: Conde; Femenia, Bailly, Costa, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Baena; Barry, Nicolás Pepe. Técnico: Marcelino García Toral.

Árbitro: Cuadra Fernández (ESP).

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (ESP).

