Corinthians paga multa ao Flamengo pela escalação de Hugo na Copa do Brasil

O Corinthians pagou, nesta sexta-feira (4), a multa ao Flamengo por escalar Hugo Souza na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O valor é de R$ 500 mil. O goleiro, aliás, foi um dos destaques no confronto.

Essa foi a segunda vez em que o clube paulista pagou multa ao Rubro-Negro pela utilização do atleta, emprestado até o fim do ano. A primeira vez foi no duelo entre as equipes no Brasileirão, na Neo Química Arena.

Presidente do Corinthians confundiu a data para a compra do jogador

Anteriormente, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que o Timão compraria o jogador no dia 1° de outubro. Entretanto, ele confundiu a data, já que o contrato de empréstimo prevê essa possibilidade a partir do dia 10 deste mês. O valor da compra é de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões)

Ou seja, para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no dia 20 deste mês, o Corinthians não precisará pagar uma nova multa, uma vez que o clube deve exercer a compra antes da partida.

