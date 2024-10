Ponte Preta x Botafogo-SP: escalações, onde assistir e arbitragem

Ponte Preta e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes estão lutando contra o rebaixamento para a Série C, e uma vitória em confronto direto pode fazer grande diferença para a permanência. Com o mesmo número de pontos (32), a Macaca está ocupando a 15ª posição na tabela, enquanto o Tricolor está em 16º lugar. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão em canal aberto pela TV Brasil, e também pelo pay-per-view Premiere.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca está em uma situação preocupante na reta final da Série B. Afinal, dos últimos cinco jogos, venceu apenas um. Além disso, chega para o confronto com duas derrotas consecutivas – para o América-MG e para o líder Novorizontino. Na tabela, está ocupando a 15ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento. Para a partida, o técnico Nelsinho Baptista não poderá contar com Joílson, pois o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Por outro lado, Gabriel Risso volta de suspensão para reforçar a equipe.

Como chega o Botafogo-SP

Em situação semelhante ao adversário, o time de Ribeirão Preto venceu apenas um confronto dos últimos cinco disputados. Como resultado, está na 16ª posição na tabela, somando 32 pontos. Há quatro jogos consecutivos sem vitória, terá um desafio grande em confronto direto fora de casa, e em caso de um triunfo, ultrapassará o adversário. Na estreia do técnico Márcio Zanardi, o zagueiro Fábio Sanches retorna após cumprir suspensão. Além disso, o elenco não tem suspensos para a partida.

PONTE PRETA X BOTAFOGO-SP

Série B-2024 – 30ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Castro, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio (Gabriel Risso); Emerson (Mateus Silva), Emerson Santos e Elvis; Iago Dias (Ramon ou Éverton Brito), Dodô e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Raphael, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, Bochecha e Jean Victor; Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

