Ibrahimovic compra Ferrari de R$ 5 milhões como presente de aniversário

O carro da icônica marca italiana foi lançado em 2023. Ele é uma espécie de híbrido do SF90 Stradale, porém mais potente, com 1030 cavalos e 770 Nm de torque. Aliás, o SF90 XX Spider tem um V8 biturbo, com um sistema elétrico híbrido. Sua velocidade máxima é de 320 km/h, podendo sair de 0 a 100 km/h em 2,3 segundos. Dessa forma, o modelo possui uma aceleração maior que um F1.