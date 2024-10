Atlético x Vitória: escalações, onde assistir e arbitragem

Atlético e Vitória se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos distintos na competição. O Atlético ocupa a 10ª posição com 36 pontos e sonha pela parte mais alta na tabela. Contudo, o Vitória, na 17ª colocação com 28 pontos, luta para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

Como chega o Atlético

O Atlético, afinal, chega para o confronto com uma sequência pesada de jogos. A equipe venceu o Vasco por 2 a 1 no meio da semana, pela semifinal da Copa do Brasil, mas o desgaste físico do elenco é evidente.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, com lesão na coxa esquerda sofrida na partida contra o Vasco, está fora e foi desconvocado da Seleção Brasileira. Em contrapartida, Saravia retorna ao time e estará à disposição.

O meia Bernard também está lesionado e sem previsão de retorno, com Igor Gomes sendo a provável substituição. Aliás, o ataque também deve ter alterações: Paulinho deve ser poupado, abrindo espaço para Deyverson.

Como chega o Vitória

O Vitória enfrenta a partida com alguns desfalques importantes. O volante Filipe Machado está suspenso, e Caio Vinícius está em fase final de recuperação de lesão. Além disso, PK, Gabriel Santiago, Lepo e Camutanga seguem no departamento médico. O confronto é crucial para o Vitória, que busca escapar da zona de rebaixamento e precisa somar pontos na competição.

ATLÉTICO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro Série A – 2024 – 29ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes; Palacios, Deyverson e Vargas. Técnico: Gabriel Milito

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.