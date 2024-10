Grêmio vence, se afasta do Z4 e atrapalha Fortaleza no Brasileirão

O Grêmio voltou a vencer em casa e deu um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Tricolor Gaúcho venceu o Fortaleza por 3 a 1, na Arena, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da competição. Aravena, Braithwaite e Soteldo marcaram os gols da vitória gaúcha. Hércules fez o único do Leão do Pici. Os donos da casa souberam controlar e reduzir os espaços dos cearenses. Além disso, os gaúchos contaram com a expulsão de Mancuso na etapa final.

Com o resultado, o Grêmio agora soma 35 pontos, na 11ª colocação e se distancia da zona de rebaixamento, sete de diferença para o primeiro dentro do Z4 do Brasileirão. Do outro lado, o Fortaleza perdeu a chance de dormir na liderança e continua na terceira posição, com 55 pontos.

Tudo igual

O Grêmio teve as melhores chances no primeiro tempo e poderia sair com o resultado positivo. O Fortaleza esperava o time tricolor mais ofensivo, mas jogou em transição. No início, Dodi e Edenílson arriscaram de fora da área, mas foi Aravena, aos 11 minutos, que abriu o placar e fez seu primeiro gol com a camisa tricolor. Diante disso, o Leão do Pici respondeu e, quatro minutos depois, Hércules avançou pela direita, ninguém fechou e chutou cruzado para deixar tudo igual no placar. Os donos da casa fizeram pressão no fim e exigiram boas defesas de João Ricardo, que salvou em dois lances seguidos. Já nos acréscimos, Cardona e Kuscevic também salvaram o Laion.

Grêmio aproveita vacilos

Na volta para a segunda etapa, o Fortaleza seguiu com mais posse de bola, mas sem objetividade e intensidade. Assim, o Grêmio foi tentar se aproveitar dos erros dos adversários para criar chances. Em um dos ataques, Braithwaite carregou a bola até a área e, com marcação de dois, chutou até fraco, e o goleiro João Ricardo aceitou e levou frango. Imediatamente, o Laion tentou reagir, mas sem grande intensidade e seguiu previsível. A melhor chance aconteceu em cabeceio de Lucero, mas Caíque fez grande de defesa. Para piorar, o lateral-direito Mancuso foi expulso e prejudicou o time. Em contra-ataque rápido quase nos acréscimos, Soteldo chutou na trave. Na sequência, a bola sobrou para Igor, que cruzou na medida para o venezuelano, que colocou para dentro para confirmar a vitória.

GRÊMIO 3×1 FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 29ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: sexta-feira, 04/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

Público: 22.204 presentes

GRÊMIO: Caíque (Rafael Cabral, 38’/2°T); João Pedro, Kannemann, Gustavo Martins (Pedro Geromel, 29’/1°T), Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenílson (Diego Costa, 38’/2°T); Aravena (Soteldo, 20’/2°T), Cristaldo (Igor, 20’/2°T) e Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (auxiliar)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Zé Welisson (Kervin Andrade, 16’/2°T), Hércules (Pochettino, 16’/2°T), Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez, 37’/2°T); Yago Pikachu (Calebe, 27’/2°T), Breno Lopes (Moisés, 27’/2°T) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Aravena, 13’/1ºT (1-0); Hércules, 17’/1°T (1-1); Braithwaite, 14’/2°T (2-1); Soteldo, 44’/2°T (3-1)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Mancuso, Lucero (FOR)

Cartões Vermelhos: Fábio (GRE), Mancuso (FOR)

