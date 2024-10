São Bernardo x Volta Redonda: escalações, onde assistir e arbitragem

O São Bernardo recebe o Volta Redonda neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. Os donos da casa jogam apenas para cumprir tabela, já que não possuem mais chances de classificação. Por outro lado, os visitantes, líderes do Grupo A, querem garantir o topo para disputarem o título da competição. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

Como chega o São Bernardo

Já sem chances de classificação, o São Bernardo joga para cumprir tabela, já que a equipe venceu apenas um confronto da segunda fase e ocupa a terceira colocação do Grupo A, com cinco pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Remo, por 1 a 0. Para a partida, Cristaldo e Arthur Gabriel devem ficar de fora. Além disso, Rodrigo Souza e Lucas Tocantins são dúvidas para o técnico Ricardo Catalá.

Como chega o Volta Redonda

Líder do Grupo A, com nove pontos somados, o Volta Redonda chega com vitória na última rodada sobre o Botafogo-PB, por 2 a 1. Para conquistar a classificação à Série B, venceu dois jogos e empatou três. Mas apesar de já classificado, o Voltaço quer garantir o primeiro lugar para disputar o título do campeonato. Contudo, o técnico Rogério Corrêa terá desfalques. São eles: Fabrício, Gabriel Bahia, Matheus Lucas e Karl. Os jogadores Sanchez e Léo Rigo são dúvidas.

SÃO BERNARDO X VOLTA REDONDA

Série C-2024 – 6ª rodada

Data e horário: 05/10/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; João Ramos, Helder, Augusto; Hugo Sanches, Davi Gabriel, Wesley Dias e Romisson; Kauã Jesus, Silvinho e Kayke. Técnico: Ricardo Catalá

VOLTA REDONDA: Jean Drosny, Wellington Silva, Bruno Barra (Léo Rigo), Lucas Souza e Juninho Monteiro (Sanchez); Robinho, Henrique Silva e PK; MV, Douglas Skilo e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa

Árbitro:Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Joverton Wesley de Souza Lima (RO) e Renato Aparecido dos Reis Oliveira (RO)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

