Com retorno de Cuiabano, Botafogo desembarca em Curitiba para enfrentar o Athletico

O Botafogo chegou no final desta sexta-feira (4) a Curitiba para o duelo contra o Athletico-PR, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o alvinegro, além de precisar fazer sua parte, terá que torcer contra o Palmeiras. O técnico Artur Jorge contará com o retorno de Cuiabano como opção na lateral esquerda.

Aliás, o jogador se recuperou de uma lesão na coxa e não atua há cerca de um mês. Ele viajou com o elenco, recepcionado por cerca de 30 torcedores que foram até o hotel do Botafogo em Curitiba.

Atualmente líder, com 57 pontos, o Botafogo vai ao jogo também para defender uma invencibilidade de mais de um mês. Afinal, a última derrota ocorreu para o Juventude, no Alfredo Jaconi, ainda em agosto.

Artur Jorge levará força máxima para o duelo contra o Furacão. Nenhum jogador está lesionado ou suspenso, com exceção de Jeffinho, que está afastado dos gramados há algum tempo.

Botafogo não vence o Athletico em Curitiba há 16 anos

Por fim, o alvinegro luta contra um incômodo, já que não vence o Rubro-Negro há 16 anos em jogos do Brasileirão. A última vez foi no Brasileirão de 2008, com uma vitória por 3 a 0, com gols de Lúcio Flávio, Jorge Henrique e Túlio Guerreiro. Desde então, são 14 encontros, somando todas as competições, com 11 derrotas e três empates.

