São Paulo x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O São Paulo visita o Cuiabá neste sábado (5/10), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado precisa desesperadamente da vitória, já que está na penúltima colocação, com apenas 23 pontos e busca uma sequência positiva para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor está na quinta posição, com 47 pontos e também busca o triunfo para entrar no G-4 e se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo na Arena Pantanal. A trasnmissão começa bem antes, com o tradicional pré-jogo, que estará sob a batuta de Ricardo Froede, que também faz a narração assim que a bola rolar.

Ricardo Froede comanda a Jornada Esportiva deste Cuiabá x São Paulo e também estará na narração do jogo. Porém a Voz tambem conta com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de André Bachá. Assim, nao perca nada deste jogo clicando na arte acima, a partir das 17h30.

