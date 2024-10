Liverpool vence outra. Mas Alisson sai machucado e pode ser cortado

Na manhã deste sábado, 5/10, o Liverpool consolidou sua posição de liderança na Premier League ao vencer o Crystal Palace por 1 a 0, com um gol de Diego Jota. O jogo ocorreu no Selhurst Park, em Londres, mas trouxe uma preocupação para os torcedores dos Reds e para os fãs brasileiros: o goleiro Alisson Becker sofreu uma lesão na coxa direita, área que já apresentava dores.

Alisson fora dos jogos da Seleção?

A lesão de Alisson ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo, quando ele tentou um chutão para afastar a pressão do Crystal Palace. Com a saída do goleiro, corre risco a participação dele nas próximas partidas do Brasil contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias.

Liverpool no topo do Inglês

Assim, o Liverpool chega aos 18 pontos, mantendo a liderança isolada por mais uma rodada. O Crystal Palace, com apenas três pontos, em 17º lugar, está na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo: Liverpool, susto e gol

O Liverpool escapou de boa logo aos 23 segundos. Nketiah escorou cruzameento da direita tocou na saída do goleiro Alisson por cobertura. Felizmente para os visitantes, o juiz marcou impedimento. Mas a resposta veio pouco depois, uma boa jogada da esquerda resultou em cruzamento de Gakpo para o gol de Jota, aos nove minutos. O Liverpool chegou a ter uma boa chance com Alexander-Arnold, com boa defesa de Henderson. Apenas no fim da etapa o Crystal chegou com perigo, mas Alisson fez boa defesa.

Segundo tempo: lesão de Alisson

No segundo tempo, o Liverpool se mostrou amplamente superior. Afinal, tinha 75% de posse, fechando com o triplo de finalizalições do time da casa. Mas, em comparação ao primeiro tempo, ao menos o Crystal buscou mais o ataque, obrigando Alisson a fazer pelo menos quatro boas defesas antes dos 30 minutos. Assim, garantia ao Liverpool o status de time menos vazado da Premier League, dois gols em sete jogos.

Mas. aos 31, quando recebeu uma bola atrasada e tentou um chutão para afastar a presão do Crystal, Alisson sentiu a coxa. Saiu para a entrada deo tcheco Jaros que fez a sua estreia pelos Reds. Entretanto, o time visitante manteve a postura

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Jogos às 11h

Arsenal x Southampton

Brentford x Wolverhampton

Mancehster City x Fulham

West Ham x Ipswixh

Leicester x Bournemouth

13h30 – Everton x Newcastle

Domingo (6/10)

10h – Aston Villa x Manchester United

10h – Chelsea x Nottingham Forest

12h30 – Brighton x Tottenham

