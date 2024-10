Corinthians x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Corinthians e Internacional jogam neste sábado (5/10), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileiro. O Timão é o 18° colocado, com 28 pontos e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Colorado está na sétima posição, com 45 pontos somados e está muito próximo do G4, além de seguir na briga por vaga à Libertadores. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa bem antes, às 17h30, com um pré-jogo de 90 minutos sob a batuta de João Delfino, que também estará com a narração.