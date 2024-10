Vasco x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado (5/10) pelo Brasileirão. Com 36 pontos, o Vasco está no meio da tabela e busca melhorar a sua posição para alçar voos maiores. O Juventude não está muito atrás. Tem 33 pontos, mas sabe que um tropeço pode deixá-lo que os times do Z4 aproximem. Este duelo será às 21h (de Brasília), em São Januário encerrando a rodada da Série A. Este duelo entre cariocas e gaúchos conta com a cobertura da Voz do Esporte. Que fará o seu tradicional pré-jogo a partir das 19h30.

Diogo Martin fará os comentários desta partida. Já Will Ferreira fica com as reportagens. Assim, não perca nada deste jogo clicando na arte acima, a partir das 17h30.

