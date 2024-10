Atlético sofre apagão no 2º tempo, cede empate ao Vitória e mantém oscilação no Brasileirão

Não foi dessa vez que o Atlético colocou fim à sua oscilação no Campeonato Brasileiro. Em jogo com tempos completamente distintos, o Galo abriu dois gols de frente nos 45 minutos iniciais, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Vitória na tarde deste sábado (5), na Arena MRV, pela 29ª rodada. O goleiro Everson ainda foi expulso no segundo tempo, quando já haviam saído os quatro gols da partida.

Com o resultado, o Galo aparece com 37 pontos, em nono lugar, e segue distante da briga para se aproximar do G6. Por outro lado, o Leão baiano chega a 29 pontos, ainda na zona de rebaixamento. Ocupa a 17ª colocação.

Só deu Atlético no primeiro tempo

O Galo controlou a partida e abriu o placar logo aos sete minutos, quando Júnior Alonso fez lançamento na área, e Vargas escorou para Vera arrematar para a rede. Os anfitriões reduziram o volume, porém seguiu assustando o adversário em chutes de longa distância. Matheusinho foi o responsável pelas melhores ações do Vitória, acertando o travessão após cobrança de falta de Lucas Esteves. Na reta final, o time mineiro voltou à intensidade. Palacios quase deixou o dele em finalzaição dentro da grande área. Cinco minutos depois, o atacante colombiano cruzou, na altura da marca do pênalti, na cabeça de Vargas, que ampliou.

Apagão atleticano e reação do Vitória

O time mineiro deu sinais de que manteria a superioridade na volta do intervalo, quando Vera carimbou o travessão em chute travado da grande área. Mas o panorama mudou. Com muita liberdade, o time baiano foi assustando até descontar com Wagner Leonardo após cobrança de escanteio. Desnorteado, o Galo não conseguiu criar chances e viu Alerrandro arrancar em velocidade, dar caneta em Bruno Fuchs e chutar colocado da entrada da área para fazer um belo gol e empatar o placar. Para piorar, o goleiro Everson foi expulso aos 31′ após tocar a bola com o braço fora da área em disputa com Matheusinho. O Vitória, com um a mais, pressionou até o último minuto, mas o Galo, aos trancos e barrancos, suportou a pressão.

ATLÉTICO-MG 2×2 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 29ª Rodada

Data: 05/10/2024 (sábado)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (BH)

Público e Renda: 34.910 presentes / R$ 1.717.455,55

Gols: Fausto Vera, 7’/1°T (1-0); Palacios, 44’/1°T (2-0); Wagner Leonardo, 19’/2°T (2-1); Alerrandro, 22’/2°T (2-2).

ATLÉTICO: Everson; Lyanco, Bruno Fuchs (Saravia, 31’/2°T), Junior Alonso e Rubens; Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes (Gustavo Scarpa, 24’/2°T); Palacios (Alan Kardec, 31’/2°T), Vargas (Alan Franco, 24’/2°T) e Deyverson (Matheus Mendes, 37’/2°T). Técnico: Gabi Milito.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Zé Hugo, 41’/2°T), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Ricardo Ryller, 16’/2°T), Willian Oliveira e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Janderson, 17’/2°T), Carlos Eduardo (Edu, intervalo) e Alerrandro (Everaldo, 28’/2°T). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Cartões Amarelos: Bruno Fuchs (CAM); – (VIT)

Cartões Vermelhos: Everson, 31’/2°T (CAM)*

* Tocou a bola com o braço fora da área em disputa com Matheusinho.

