Artur Jorge ressalta quebra de jejum do Botafogo, em Curitiba: ‘Demonstra a dificuldade’

Com gol de Igor Jesus, o Botafogo venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, em Curitiba, algo que não acontece há 16 anos e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. Na coletiva de imprensa, o técnico Artur Jorge ressaltou o feito da equipe e que esse histórico reflete a dificuldade que é vencer o adversário na capital paranaense.

“É uma vitória que teve tanta dificuldade, quanto foi saborosa. Hoje era muito importante voltar a ganhar. Não foi um grande espetáculo de futebol, estivemos melhor no primeiro tempo do que no segundo. Tivemos a partida quase sempre controlada. Lembro que a dificuldade se reflete no que é historicamente. Faz 16 anos que o Botafogo não vencia aqui. Demonstra bem o que é a dificuldade de jogar aqui”, disse.

“Era muito importante vencer depois do empate que tivemos na rodada anterior, para ter uma parada em cima de uma vitória. Só assim conseguimos valorizar o que é o nosso trabalho, não só em cima de resultados, mas em cima da quantidade de jogadores convocados. Fruto do trabalho que tem sido feito. Hoje, mais uma vez ganhando para mantermos a liderança. Destaco também o fato de estarmos mais focados em nós, sabendo que o resultado que conseguirmos será determinante para nós”, acrescentou.

Número expressivo de partidas

Nesta temporada, o Alvinegro tem tudo para alcançar o maior número de partidas dos últimos anos em sua história. Afinal, a equipe atuará, no mínimo, em 73 jogos, em 2024, e irá superar 2017. Apesar disso, o comandante afirmou que o time terá exigência máxima e foco total para buscar os títulos do Brasileirão e da Libertadores.

“Olha, o número de jogos é sempre um dado importante que nós acabamos muitas vezes discutindo. Há uma diferença entre fazer 73 jogos e fazer 73 jogos de exigência máxima. Nós estamos em duas competições a lutar por elas. Temos até ao final da temporada, não temos margem nenhuma para poder ter algum abrandamento em jogo algum, portanto todos os jogos são de exigência máxima, são finais para nós”, analisou. “E isso faz com que nós tenhamos, mas que não é um trabalho de hoje, é um trabalho que tem que ser feito e foi feito antecipadamente para que nós pudéssemos ter um cuidado. Ter uma equipe também competitiva, intensa, mas mentalmente preparada para poder enfrentar estes desafios. Nós sabemos que não há jogos fáceis, nós hoje sabíamos as dificuldades, demonstramos uma equipe com caráter também, portanto é um sinal de força mental, daquilo que é também a experiência de grande parte destes jogadores”, concluiu.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Glorioso entra em campo no dia seguinte, sexta-feira (18), para medir forças com o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, no dia 23 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), terá o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, diante do Peñarol (URU).

