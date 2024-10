Força da torcida e defesas de Fábio: veja os bastidores da vitória do Fluminense

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois de três derrotas consecutivas, e deixou, de forma momentânea, a zona de rebaixamento. Assim, no Maracanã, a equipe carioca bateu o Cruzeiro por 1 a 0, na última quinta-feira (3), com gol de Jhon Arias, para delírio da torcida.

Após a partida, o técnico Mano Menezes fez um discurso no vestiário e afirmou que a equipe foi madura para ficar com os três pontos em um jogo difícil. Além disso, o comandante salientou a importância da presença da torcida tricolor, que apoiou do início ao fim.

“É importante ter o torcedor do lado da gente. Mesmo que não esteja sendo do agrado do torcedor a forma que nós estamos jogando, como também não está agradando nós mesmos”, disse Mano Menezes

“A vitória foi muito grande, em um jogo bem difícil. a equipe foi madura em todos os aspectos e por isso vencemos esse jogo. treinamos bem para colher dentro de campo, o que colhemos. Tudo isso somado, refletiu no resultado de hoje. Parabéns’, completou.

Paredão tricolor

Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Fábio, novamente, fez defesas importantes, que garantiram os três pontos. O jogador, que completou 44 anos nesta semana (30/09), esbanja segurança, qualidade técnica e longevidade, estando bem longe de pendurar as chuteiras.

No primeiro tempo, o arqueiro se destacou ao parar boas chegadas da Raposa, que levou muito perigo à meta tricolor. Na etapa final, também operou um milagre contra o ex-clube, aos 34 minutos. Matheus Henrique cabeceou, livre, na marca do pênalti, e o goleiro fez uma defesa espetacular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.