Flamengo volta a vencer sob o comando de Filipe Luís

Filipe Luis conseguiu a segunda vitória seguida no comando do Flamengo. No meio da semana passada, bateu o Corinthians pela Copa do Brasil. Neste sábado, 5/10, na véspera das eleições municipais, venceu o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova, por 2 a 0, pelo Brasileirão. Assim, segue com voto de confiança da torcida. Afinal, com gols de Ayrton Lucas e de Alcaraz, de pênalti, e futebol convicente, mesmo sem tanto brilho, o Rubro-Negro vai consolidando a sua recuperação.

Com esta vitória, o Flamengo chega aos 51 pontos, em quarto lugar, Atrás de Botafogo (60), Palmeiras (57), Fortaleza (55). Mas o Rubro-Negro tem um jogo a menos do que o trio da frente. Mas o Bahia perde a chance de se aproximar da zona da Libertadores (no momento o G6). Está em sétimo lugar, com 45 pontos. E Rogério Ceni segue com a sua sina. Afinal, como técnico, o comandante – agora no Bahia – enfrentou o Flamengo 15 vezes. Perdeu todas.

Primeiro tempo: Flamengo na frente

O Flamengo conseguiu impor o seu toque de bola. Porém, tirando um passe de Gerson para Gabigol entrar livre e perder chance clara, quem ofereceu maior perigo nos primeiros 25 minutos foi o Bahia. Estava muito ativo nos chuveirinhos e perdendo chance de ouro numa cabeçada de Thaciano. Depois dos 30, o Mengo começou a fazer marcação alta. Assim, passou a ganhar algunas bolas perto da área. Aos, 34 abriu o placar em bela jogada de Arrascaeta para Wesley cruzar. Bruno Henrique chutou para defesa parcial de Marcos Felipe. Mas a bola ficou para Ayrton Lucas, livre, fazer 1 a 0.

Segundo tempo: triunfo consolidado

O Flamengo veio mais cauteloso, gastando o tempo com toques curtos e tentando algum bote em jogadas pela esquerda. Quase ampliou em chute de fora da área de Ayrton Lucas. Contudo, era nítido que jogada no erro do apático Bahia. Gerson, aos 22 recebeu de Arrascaeta na área e desperdiçou grande oportunidade, jogando rente a trave direita de Marcos Felipe.

A torcida do Bahia era só vaia e chamava Rogério Ceni de burro a cada substituição. Sem ter nada com isso, o Fla seguiu administrando o tempo. Chegou a fazer um gol com Arrascaeta, anulado por impedimento. Mas, nos acréscimos, aos 55, o Fla chegou ao segundo gol. Michael numa bola levantada levou um soco de Árias. Pênalti ridículo. Levou amarelo, mas o VAR chamou para o árbitro rever o lance e ele mudou para vermelho. Quem cobrou a penalidade foi Alcaraz: 2 a 0. Enfim, seu primeiro gol pelo Flamengo.

BAHIA 0X2 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Data: 5/10/2024

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe, 31’/2ºT), Jean Lucas (Iago, 31’/2ºT), Carlos de Pena (Rafael Ratão, 14’/2ºT) e Cauly; Thaciano (Lucho Rodríguez, 14’/2ºT) e Everaldo (Ademir, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela, 29’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Alcaraz, 20’/2ºT), Arrascaeta (Allan, 42’/2ºT) e Gerson; Gabigol (Plata, 29’/2ºT) e Bruno Henrique (Michael, 29’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Gols: Ayrton Lucas, 34’/1ºT (0-1); Alcaraz, de pênalti, 56’/2ºT (0-2).

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Neuza Inês Back e Lúcio Beiersdorf Flor

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Cartões Amarelos: Everaldo, Caio Alexandre (BAH); Arrascaeta, Bruno Henrique, Leo Pereira, Allan (FLA)

Cartão vermelho: Santiago Árias (BAH, 56’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook