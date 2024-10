Luiz Gustavo crítica atuação do São Paulo contra o Cuiabá: ‘Uma vergonha’

O São Paulo perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 neste sábado, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve um desempenho muito abaixo do esperado, mal construiu oportunidades e sucumbiu para uma equipe taticamente muito organizada. Assim, a atuação incomodou os jogadores do Soberano após a partida. Como foi o caso de Luiz Gustavo.

O volante, após o embate, disse que o São Paulo não pode jogar como jogou na Arena Pantanal e afirmou que o desempenho foi ”uma vergonha”. Além disso, ressaltou a importância de brigar pelo G-4, para dar uma resposta à torcida que vem apoiando durante toda a temporada.

“Acho que não tem muito o que falar, infelizmente. Tínhamos que ter ganho. Não poderíamos ter feito o jogo que fizemos. Agora, é realmente, para nós, uma vergonha porque nosso time tem que ter ambição e ter claro o que tem para o próximo ano. Temos que dar reposta nos jogos que faltam. Classificar o time direto à Libertadores. Tudo o que a torcida tem feito, é o mínimo que podemos fazer por eles. Ter humildade e se preparar melhor para o próximo jogo e parar de perder pontos que fazem falta”, disse Luiz Gustavo.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu com 47 pontos e na quinta colocação. Contudo, agora está a quatro pontos do Flamengo, que abre o G-4. Na próxima partida, o Tricolor encara o Vasco, no dia 16 de outubro. O embate será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já que o Morumbis vai passar por uma manutenção de gramado após os show do cantor Bruno Mars.

