Com resultados, Fluminense encerra rodada fora da zona de rebaixamento

A rodada foi praticamente perfeita para o Fluminense, que deixou a zona de rebaixamento após o triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã, na última quinta-feira (3). Assim, os comandados de Mano Menezes necessitavam dos tropeços de Vitória e Corinthians, que aconteceram neste sábado (5).

Dessa forma, na Arena MRV, o Leão da Barra perdia por dois gols de diferença para o Atlético-MG, entretanto reagiu e conseguiu voltar com um ponto na bagagem (2 x 2). Mesmo assim, a equipe baiana figura entre os quatro últimos da competição nacional.

Além disso, o Corinthians vencia o Internacional por 2 a 1 até os minutos finais, porém sofreu um tento aos 48 do segundo tempo. No lance, Alan Patrick carregou e cruzou para Ricardo Mathias estufar a rede, com um bonito toque de letra.

Atualmente, a diferença do Tricolor de Laranjeiras para os dois adversário é de apenas um ponto (30 x 29). No entanto, o time carioca tem um jogo a menos, que acontece dia 22 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília), diante do Athletico-PR, no Maracanã. O time também encostou no Furacão, que tem 31 pontos na tabela e dois jogos a menos.

Antes disso, o Fluminense mede forças com o Flamengo, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), também no Maracanã, pela 30ª rodada. O técnico não poderá contar com Marcelo e Keno, ambos suspensos, entretanto trabalha para ter os possíveis retorno de Thiago Silva e Nonato, que se recuperam de suas respectivas lesões, e Germán Cano, que volta de suspensão.

