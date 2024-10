Roger Machado, do Internacional, analisa empate em Itaquera e valoriza entrada no G6

O Internacional empatou com o Corinthians neste sábado (5), em Itaquera. O Colorado ficou duas vezes atrás no placar, mas conseguiu pontuar fora de casa.

Aliás, o técnico Roger Machado analisou o resultado e valorizou o empate fora de seus domínios.

“No segundo tempo, ficamos mais espaçados no campo, o que atrasou um pouco nossa pressão. O Corinthians ganhou espaço com inversões e cruzamentos. Isso se corrige com trabalho e feedback, mas somos um time que se recusa a perder”, disse Roger, que ainda completou.

Veja mais: Internacional empata no fim, segue no G6 e complica Corinthians

“Conseguimos o empate pela coragem e entrega que mostramos. As mudanças, com dois centroavantes à frente, deixaram apenas Bruno Henrique e Alan no meio, como um segundo volante. Empurramos o Corinthians e alcançamos o empate. Não foi como nos outros jogos, mas precisamos valorizar esse empate suado, que nos colocou no G-6”, resumiu o técnico do Internacional.

Internacional agora o clássico Grenal

Com o resultado, o Internacional soma agora 46 pontos e ocupa o sexto lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Roger Machado disputará o Gre-Nal 443. A partida acontecerá no dia 19 de outubro, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.