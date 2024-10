João Victor pede mais paciência ao Vasco: ‘Caímos na pilha da torcida’

O Vasco decepcionou a torcida. O Cruz-Maltino empatou com o Juventude por 1 a 1, neste sábado (5), em São Januário, pela 29ª rodada do Brasileirão, e a apresentação foi digna das vaias dos torcedores. O time comandado por Rafael Paiva chegou a ficar com um a menos após a expulsão de Souza. Assim, foi pressionado no final e, por pouco, não foi derrotado dentro de casa.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“Faltou um pouco de paciência. Treinamos para suportar essa pressão se não estivéssemos bem no jogo. Começamos a correr muito e caímos na pilha da torcida. Faltou calma no último passe para conseguir chegar ao segundo gol”, avaliou João Victor após a partida.

O jogo começou animado. Edson Carioca abriu o placar para o Juventude, aos três minutos, e Payet empatou para o Vasco, aos dez. A partida ficou “lá e cá”, com chances dos dois lados, mas o time gaúcho dominou as ações após a expulsão de Souza, aos 38 da etapa final. Aliás, o volante ficou em campo por apenas quatro minutos.

Nos minutos finais da partida, o Vasco retrancou e tentou segurar o ponto conquistado. A estratégia, no entanto, não agradou a torcida, que queria ver o time buscando a vitória mesmo com um a menos. Dessa forma, os torcedores vaiaram a equipe após o apito final e cantaram “Não é mole não / Obrigação é ganhar no caldeirão”.

Com o empate, o Vasco chegou aos 37 pontos e ocupa o 9º lugar no Brasileirão. O Gigante da Colina volta a campo no próximo dia 16, às 21h45 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada.

