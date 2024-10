Ramón Díaz se diz frustrado com empate do Corinthians, mas reforça luta até o fim

Ramón Díaz não escondeu sua frustração com empate do Corinthians por 2 a 2 com o Internacional neste sábado (5), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico argentino reforçou a luta até o fim para livrar o Timão de um possível rebaixamento.

O treinador disse, ainda, que a equipe merecia os três pontos em Itaquera. Além de aprovar a atuação dos seus jogadores, ele enfatizou que o Corinthians sairá da situação adversa que se encontra na competição de pontos corridos. Confira o vídeo!

