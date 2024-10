Aston Villa e Manchester United: muita luta e nenhum gol

Neste domingo (6/10), no Villa Park, o Aston Villa recebeu o Manchester United pela 7ª rodada da Premier League Inglesa. O jogo foi marcado pelo equilíbrio poucas chances de gol. O time visitante teve a melhor oportunidade, com um chute de Bruno Fernandes que acertou a trave. No entanto, o placar ficou mesmo em 0 a 0.

Com esse resultado, o Aston Villa chega a 14 pontos e ocupa o quinto lugar, na zona da Liga Europa. Mas o United permanece na metade inferior da tabela, com apenas oito pontos, em 14º lugar.

Primeiro tempo: United mais perigoso

O Aston Villa tentou impor o seu jogo no primeiro tempo. Mas o United foi mais objetivo. Praticamente teve a mesma posse (49%) e, se finalizou menos, mandou seus dois chutes no alvo. Rashford e Garnacho obrigaram Dibu Martínez a fazer grandes defesas. Mas se os visitantes deram trabalho ao arqueiro rival, o time da casa teve quatro momentos de perigo, mas todos foram fora do alvo.

Segundo tempo: Aston Villa pouco objetivo

No segundo tempo, os time se estudaram muito. Afinal, estavam preocupados em não deixar espaços. A primeira grande oportunidade da etapa foi do United, aos 25: uma falta na entrada da área pela esquerda que Bruno Fernandes mandou na trave de Dibu Martínez, que voou e não tinha como chegar a tempo. Em casa e apoiado pela torcida, o Aston Villa tentou ser mais incisivo na frente. Porém, o United fazia um bom jogo defensivo, sustentando o placar em 0 a 0 até o fim.

Jogos da 7ª rodada do Inglês

Sábado (5/10)

Crystal Palace 0x1 Liverpool

Arsenal 3×1 Southampton

Brentford 5×3 Wolverhampton

Manchester City 3×2 Fulham

West Ham 4×1 Ipswich

Leicester 1xo Bournemouth

Everton 0x0 Newcastle

Domingo (6/10)

Aston Villa 0x0 Manchester United

Chelsea 1×1 Manchester United

12h30 – Brighton x Tottenham

