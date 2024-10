Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues parabeniza conquista da Seleção no Futsal

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, parabenizou a Seleção Brasileira de futsal, hexacampeã do mundo, em conquista no Uzbequistão, neste domingo (6). Presente na na tribuna na Humo Arena, em Tashkent, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o mandatário participou também da cerimônia de premiação da delegação brasileira.

O time comandado por Marquinhos Xavier venceu a Argentina por 2 a 1 e se sagrou campeão de maneira invicta, aliás. Dessa forma, Ednaldo congratulou jogadores e comissão.

“Parabéns a todos os atletas e integrantes da comissão técnica pela histórica conquista da Copa do Mundo. Foi uma noite mágica aqui no Uzbequistão. Todos gravaram neste domingo os seus nomes na história da modalidade. Os atletas mostraram muita garra e habilidade neste Mundial e merecem todas as homenagens”, afirmou o presidente da CBF.

CBF investiu no esporte

Desde o início da gestão de Ednaldo Rodrigues, o futsal teve um crescimento de investimento, em um ritmo exponencial ao longo dos últimos anos. A parceria começou em agosto de 2021, mês que Ednaldo assumiu o comando interino da entidade, aliás.

Para o Mundial, a delegação fez a mais longa preparação da história, além de contar com investimentos exclusivos na comissão técnica. Ednaldo falou, então, sobre o investimento no esporte.

“Todo o investimento feito pela CBF é a prova que sempre acreditamos no talento dos nossos jogadores. Não medimos recursos para essa conquista no Uzbequistão. O resultado apareceu. Vamos fazer mais”, disse o presidente.

Brasil hexacampeão no Futsal

O Brasil tornou-se hexacampeão mundial após vencer a Argentina neste domingo, na Humo Arena, no Uzbequistão. A Seleção venceu por 2 a 1 e conquistou o sonhado título da Copa do Mundo de Futsal de 2024, encerrando, assim, jejum que durava 12 anos. Os gols foram marcados por Ferrão e Rafa Santos. Vale destacar também a atuação marcante do goleiro Willian.

