Fiorentina vence o Milan em jogo com três defesas de pênaltis

Em jogo com três defesas de pênaltis, o Milan perdeu por 2 a 1 para a Fiorentina, no estádio Artemio Franchi, em Florença, neste domingo (6), pelo Campeonato Italiano. Adli e Gudmundsson fizeram os gols da Viola, enquanto Pulisic marcou para a equipe milanesa, no jogo válido pela sétima rodada.

A derrota faz o Milan encerrar a sequência de três vitórias seguidas na Serie A e se afastar dos líderes. Afinal, o Napoli, que venceu na rodada, lidera, com 16 pontos – cinco a mais que a equipe de Paulo Fonseca.

O jogo

O caos começou cedo em Florença. Afinal, com 22′ a Fiorentina teve pênalti a seu favor. Moise Kean foi para a bola e Maignan caiu para a fazer a defesa, encaixando a cobrança. 13 minutos depois, porém, não deu para o goleirão. Adli recebeu de costas na ponta esquerda e foi costurando para o meio. Ele chutou cruzado, absolutamente sem chance de defesa, abrindo o marcador para a Viola.

O Milan teve sua primeira chance de empatar ainda no primeiro tempo. Aos 45′, Theo Hernandez cobrou pênalti sofrido por Reijnders, mas parou no goleiro De Gea, que fez brilhante defesa, mandando para escanteio. Aos 11′ da etapa final, foi a vez de Abraham parar no goleiro espanhol.

Moise Kean cometeu pênalti, o terceiro do jogo. O atacante britânico, no entanto, parou em De Gea, com outra linda defesa. Quatro minutos depois, porém, o gol veio (e com bola rolando). Theo Hernandez cruzou da esquerda e Pulisic, de primeira, tocou no canto para deixar tudo igual.

Kean, um dos personagens do jogo, se redimiu. Após perder e cometer pênalti e ter dois gols anulados por impedimento, foi dele o passe para o gol de Gudmundsson. Em contra-ataque rápido, o islandês recebeu do italiano e fuzilou Maignan, acertando o cantinho do arqueiro adversário, dando números finais ao triunfo da Fiorentina.

Próximos passos

Os times agora param por conta da Data Fifa. Assim, o Milan só volta a campo no dia 19, quando recebe a Udinese, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O time aparece na sexta colocação, com 11 pontos. São cinco a menos que o Napoli, líder do certame.

Já a Fiorentina só atua em duas semanas – no dia 20. Será quando o time enfrenta o Lecce, fora de casa, também pela oitava rodada. Com a vitória, a Viola sobe na tabela e chega à 11ª posição, agora com 10 pontos.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (4/10)

Napoli 3×1 Como

Verona 2×1 Venezia

Sábado (5/10)

Udinese 1 x 0 Lecce

Atalanta 5 x 1 Genoa

Inter de Milão 3 x 2 Torino

Domingo (6/10)

Juventus 1 x 1 Cagliari

Lazio 2 x 1 Empoli

Bologna 0 x 0 Parma

Monza 1 x 1 Roma

Fiorentina 2 x 1 Milan

