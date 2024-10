Fluminense terá sequência com clássico e confrontos diretos

Quando o futebol brasileiro retornar, após a paralisação para a Data Fifa, o Fluminense terá jogos de suma importância em sequência. Afinal, lutando contra o rebaixamento, o time do técnico Mano Menezes enfrentará três rivais diretos contra o descenso nas próximas quatro rodadas.

Antes, porém, o Tricolor tem o confronto contra ninguém menos que o rival Flamengo, em clássico no Maracanã. Este jogo, aliás, marcará a volta dos times após duas semanas de paralisação. A partida é numa quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão.

Depois, a equipe das Laranjeiras terá jogos considerados de ‘seis pontos’. Primeiro, enfrenta o Athletico (15º). A partida será novamente no Maracanã, na terça-feira (22), e vale pela 17ª rodada (jogo atrasado por conta de compromissos do Furacão). Caso vença este duelo, o Fluminense passaria o CAP na tabela.

Posteriormente, será a vez do Tricolor visitar o Vitória, 17º colocado, no sábado (26), pela rodada 31. A equipe de Salvador possui um ponto a menos que o Flu e abre a zona do rebaixamento. Por fim, o time de Mano Menezes recebe o Grêmio (11º, com 35 pontos), no dia 5 de novembro, pela 32ª rodada.

