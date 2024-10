Com laterais suspensos, Grêmio busca liberação de jovem da Seleção sub-20

Desfalques no duelo frente ao time cearense, Jemerson e Rodrigo Ely ainda se recuperam de lesão muscular. Contudo, a dupla de zaga já retornou aos treinos e deve estar disponível para o jogo de quarta-feira – Geromel e Kannemann foram os titulares diante do Leão do Pici. Já o goleiro Marchesín e o meia-atacante Monsalve voltam de suspensão.