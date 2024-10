Em viés de alta no Brasileirão, Inter celebra poderio ofensivo sob a direção de Roger Machado

Ao arrancar um empate com o Corinthians no último sábado (6), fora de casa, o Inter embala uma sequência bastante positiva na atual temporada. Afinal, são nove partidas sem saber o que é derrota. O melhor momento da equipe em 2024 se deve, em grande parte, à performance do setor ofensivo desde que o técnico Roger Machado chegou ao Beira-Rio.

Embalado pela campanha de recuperação após um começo pouco empolgante, o Colorado destacou, por meio de publicação em suas redes sociais, sua fase artilheira no Campeonato Brasileiro.

“Desde a sua chegada (de Roger), o Colorado marcou 25 gols em 14 jogos. Com isso, é a equipe que mais balançou as redes no Campeonato Brasileiro desde a 18ª rodada. Seguimos trabalhando e evoluindo, professor!”, enfatizou o clube.

A arrancada nas últimas rodadas conduziu, sem freios, o Colorado ao G6 do Brasileirão. Com 46 pontos, o time gaúcho aparece justamente em sexto lugar na tabela.

Diante de um cenário tão favorável, os comandados de Roger Machado terão uma grande oportunidade de comprovar o poderio ofensivo da equipe. Na próxima rodada, o Colorado terá pela frente o arquirrival Grêmio no sábado (19), no Beira-Rio.

